Китайский поисковый гигант Baidu запускает сервис аренды ПК для майнинга

Китайский поисковик Baidu объявил о запуске услуги по аренде компьютеров под названием Baidu Jinkuang. Цель сервиса - дать пользователям возможность заработать на неиспользуемых ресурсах ПК, таких как оперативная память, пространство на жестком диске и графические процессоры.

Название JinKuang переводится как «золотая жила» - с отсылкой на пассивный доход, который владельцы компьютеров могут получать за счет своих неиспользуемых аппаратных ресурсов. Услуга описывается как P2P CDN (сеть доставки контента) - система, предназначенная для помощи другим пользователям, особенно в районах с плохой интернет-инфраструктурой для использования излишних мощностей компьютеров других людей. Ху Юнцзюнь (Hu Yongjun), генеральный директор Huangpu Community, сказал:

«CDN позволяет пользователям делиться своей неиспользуемой вычислительной мощностью. Майнинг биткоина может быть одним из видов ее использования. Однако сервис также может использоваться площадками, предоставляющими услуги потокового вещания и занятия киберспортом».

Быстрая нажива?

Компания Baidu еще не рассказала, сколько денег будет выплачиваться пользователям, сдающим в аренду свои компьютеры, а также какова будет стоимость услуги для тех, кто пожелает ей воспользоваться. Тем не менее, есть информация о типах спецификаций и соображениях в отношении системы ранжирования оборудования. Например, чтобы попасть в разряд «супер майнера», необходимо иметь компьютер по крайней мере с 16-ядерным процессором, 64 ГБ RAM и с широкополосным интернетом со скоростью 1Гбит/с.

Майнеры в прошлом использовали возможности майнинга на облачных серверах, чтобы добывать биткоин или другие криптовалюты, которые они затем могут обменять на биткоин. Однако, сейчас практически не осталось криптовалют, которые прибыльно майнить на обычных процессорах.

Пока сложно понять, как сервис JinKuang сможет конкурировать в этом пространстве, так как Baidu не предоставила достаточной информации. Вполне возможно, что завоевав массового пользователя, сервис со временем станет весомым игроком на рынке майнинга.