Финансовые новости
- |
- 24.11.17
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китайский поисковый гигант Baidu запускает сервис аренды ПК для майнинга
12:28 24.11.2017 |
Китайский поисковик Baidu объявил о запуске услуги по аренде компьютеров под названием Baidu Jinkuang. Цель сервиса - дать пользователям возможность заработать на неиспользуемых ресурсах ПК, таких как оперативная память, пространство на жестком диске и графические процессоры.
Название JinKuang переводится как «золотая жила» - с отсылкой на пассивный доход, который владельцы компьютеров могут получать за счет своих неиспользуемых аппаратных ресурсов. Услуга описывается как P2P CDN (сеть доставки контента) - система, предназначенная для помощи другим пользователям, особенно в районах с плохой интернет-инфраструктурой для использования излишних мощностей компьютеров других людей. Ху Юнцзюнь (Hu Yongjun), генеральный директор Huangpu Community, сказал:
«CDN позволяет пользователям делиться своей неиспользуемой вычислительной мощностью. Майнинг биткоина может быть одним из видов ее использования. Однако сервис также может использоваться площадками, предоставляющими услуги потокового вещания и занятия киберспортом».
Быстрая нажива?
Компания Baidu еще не рассказала, сколько денег будет выплачиваться пользователям, сдающим в аренду свои компьютеры, а также какова будет стоимость услуги для тех, кто пожелает ей воспользоваться. Тем не менее, есть информация о типах спецификаций и соображениях в отношении системы ранжирования оборудования. Например, чтобы попасть в разряд «супер майнера», необходимо иметь компьютер по крайней мере с 16-ядерным процессором, 64 ГБ RAM и с широкополосным интернетом со скоростью 1Гбит/с.
Майнеры в прошлом использовали возможности майнинга на облачных серверах, чтобы добывать биткоин или другие криптовалюты, которые они затем могут обменять на биткоин. Однако, сейчас практически не осталось криптовалют, которые прибыльно майнить на обычных процессорах.
Пока сложно понять, как сервис JinKuang сможет конкурировать в этом пространстве, так как Baidu не предоставила достаточной информации. Вполне возможно, что завоевав массового пользователя, сервис со временем станет весомым игроком на рынке майнинга.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новый Минск: Почему Плотницкий до сих пор жив
ТОП-НОВОСТИ
|Путч в Луганске. Чем это плохо и чем хорошо для Украины
|Семенченко пытается влезть в топливный рынок
|Данилюк прогнозирует открытие нового дела против него
|Ад на Луганщине: Почему ВСУ понесли большие потери под Крымским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Mercedes научат сообщать об эвакуации и ударе на парковке
|5 крупнейших пузырей на рынке в истории
|Китайский поисковый гигант Baidu запускает сервис аренды ПК для майнинга
|Как шведская компания научилась печатать части тела на 3D-принтере
|Майнерам биткоинов скоро потребуется все электричество планеты
|Названа цена электрического грузовика Tesla
Это интересно
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT