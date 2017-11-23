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Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
10:15 23.11.2017 |
Кто бы что не говорил о конфиденциальности личных данных, в современном мире цифровых технологий понятие безопасности такой информации весьма расплывчато. Социальные сети, мессенджеры, смартфоны, камеры, сканеры отпечатков пальцев и системы распознавания лиц - всё это при желании можно использовать не по прямому назначению.
И компании это делают. В незаконном использовании конфиденциальных данных пользователей за последние годы уличали множество различных производителей, не говоря уже о государственных структурах.
В центре очередного подобного скандала может оказаться Google. Если верить источнику, смартфоны с ОС Android отправляют поисковому гиганту данные о своём местоположении даже тогда, когда соответствующая функция отключена в настройках. Если точнее, они делают это всегда, когда есть доступ к интернету.
Источник утверждает, что с начала текущего года все смартфоны с Android постоянно собирают адреса сотовых вышек, к которым подключаются, а затем отправляют это в Google.
В отличие от многих других компаний, Google сразу прокомментировала результаты расследования. Представитель поискового гиганта заявил, что данные о сотовых вышках действительно передаются компании посредством системы, ответственной за push-уведомления, но они якобы никак не используются и не хранятся на серверах.
Своё поведение Google объяснила изучением возможностей для улучшения системы доставки уведомлений. Правда, какое отношение к этому имеют идентификаторы сотовых вышек, неясно. Компания пообещала изменить настройки системы так, чтобы данные о передвижении пользователей более не передавались на её серверы.
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