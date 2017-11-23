Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель

Китайский источник Zealer опубликовал сгенерированные на компьютере изображения, на которых запечатлен прототип смартфона Xiaomi Mi Mix 3.

Учитывая, что на рынке совсем недавно появился Xiaomi Mi Mix 2, можно предположить, что до выхода Xiaomi Mi Mix 3 в дизайне может поменяться еще очень многое. Однако прототип, определенно, заслуживает внимания. Прежде всего, в глаза бросается дисплей, который занимает абсолютно всю площадь лицевой панели, если не учитывать одинаковую рамку крошечной ширины по периметру.

Каким образом разработчики планируют достигнуть этого? Необходимо просто убрать все мешающие элементы и перенести их на заднюю панель.

К слову, источник опубликовал сразу три обсуждаемых варианта задней панели, которые похожи в одном - смартфон получит дополнительный экран. Все камеры, датчики, разговорный громкоговоритель, вспышка располагаются на задней панели.

Выход устройства ожидается только осенью следующего года.







