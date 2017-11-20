Испарительная камера в системе охлаждения смартфонов может появиться в 2019 году

Сейчас в некоторых смартфонах топового уровня, например, во флагманских аппаратах Samsung, для охлаждения мощной электронной «начинки» используются тепловые трубки. Как теперь сообщается, вскоре производители сотовых аппаратов могут взять на вооружение ещё более эффективное решение для отвода тепла.

По информации ресурса DigiTimes, ссылающегося на отраслевые источники, разработчики смартфонов экспериментируют с миниатюрными испарительными камерами. Это одна из вариаций на тему тепловых трубок, применяющаяся, в частности, в сегменте видеокарт.

Принцип работы испарительной камеры сводится к следующему. Под воздействием тепла от процессора происходит эффективное испарение хладагента, который уносит тепло в зону охлаждения, где происходит конденсация носителя и рассеивание тепла.

Применению испарительных камер в смартфонах препятствуют цена и размеры таких элементов охлаждения. Но, как отмечается, сейчас поставщики специализированных компонентов готовы изготавливать испарительные камеры толщиной всего 0,4 мм. Применение таких изделий может оказаться оправданным в дорогих и мощных смартфонах.

Отмечается, что первые сотовые аппараты с системой охлаждения на основе испарительной камеры могут выйти в 2019 году. Ну а в 2018 году производители, включая Samsung, продолжат использовать тепловые трубки.