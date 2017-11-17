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Представлен смартфон OnePlus 5T
11:09 17.11.2017 |
Второй год подряд компания OnePlus выпускает улучшенную версию своего флагманского смартфона, прибавляя к её названию литеру T. Впервые схема была опробована на OnePlus 3: модификация 3T имела тот же дизайн, что и оригинальная модель, но отличалась от неё процессором - вместо Snapdragon 820 использовался Snapdragon 821. Однако в случае с OnePlus 5T производитель пошёл другим путём, поэтому новинка оказалась непохожа на предшественницу, получив модный сейчас «безрамочный» дизайн.
Представленный 16 ноября OnePlus 5T собран на той же аппаратной платформе, что и OnePlus 5, увидевший свет в июне. Речь идёт об однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 835 с восемью ядрами Kryo (4 × 2,45 ГГц + 4 × 1,9 ГГц) и графическим ускорителем Adreno 540. Объёмы оперативной (LPDDR4X) и флеш-памяти (UFS 2.1) остались 6 или 8 Гбайт и 64 либо 128 Гбайт соответственно.
Главное нововведение - вертикально вытянутый дисплей с соотношением сторон 2:1 и заметно сузившимися рамками в нижней и верхней частях лицевой панели. За счёт новых пропорций диагональ экрана увеличилась до 6,01 дюйма без ущерба для удобства управления аппаратом одной рукой. Матрица выполнена по технологии Optic AMOLED, а её разрешение составляет 2160 × 1080 точек, что соответствует формату Full HD+ и пиксельной плотности 402 ppi. От внешних воздействий дисплей защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 5.
Тыльная камера в OnePlus 5T состоит из двух модулей. Основной 16-мегапиксельный Sony IMX398 содержит крупные 1,12-мкм пиксели и оборудован объективом с диафрагмой f/1,7. Вспомогательный Sony IMX376K состоит из более мелких светочувствительных элементов размером 1 мкм и построен на базе 20-Мп сенсора. Длиннофокусная оптика, отвечавшая в OnePlus 5 за оптический зум, заменена на обычный объектив со светосилой f/1,7. Главное назначение второго модуля теперь заключается в улучшении качества снимков в условиях недостаточного освещения и наложении на фотографии эффекта боке. Максимальное качество записи видео - 2160p@30fps.
Фронтальная камера - это 16-Мп датчик Sony IMX371 с 1-мкм пикселями, разрешением 16 Мп и диафрагмой f/2,0.
Корпус OnePlus 5T выполнен из анодированного алюминия и имеет габариты 156,1 × 75 × 7,3 мм при массе 162 грамма. На его тыльной стороне под камерой расположен сканер отпечатков пальцев, который «переехал» туда с лицевой панели, так как на прежнем месте он не поместился. Разблокировать устройство можно и по лицу - как утверждают разработчики, система Face Unlock безошибочно срабатывает в 90 % случаев. 3,5-мм аудиоразъём остался, он находится на верхнем торце. На нижней грани разместился порт USB Type-C.
Перечень адаптеров беспроводной связи включает Wi-Fi 802.11ac, 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou и NFC. Источником питания смартфону служит аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч, поддерживается технология быстрой зарядки Dash Charge (5V/4A).
Работает OnePlus 5T под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой Oxygen OS 4.7. Обещано, что впоследствии прошивка будет обновлена до Android 8.0 Oreo.
В продажу новинка поступит 21 ноября в единственном цвете Midnight Black («Полночный чёрный») по цене $500 за младшую версию 6/64 Гбайт и $560 за максимальную конфигурацию 8/128 Гбайт.
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