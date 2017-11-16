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Наушники Vinci 2.0: поддержка Alexa, управление жестами, 20 часов автономности, датчик ЧСС, модем 3G и модуль GPS
13:10 16.11.2017 |
Для начала отметим, что с моделью Vinci 2.0 разработчики вышли на площадку Kickstarter. Они запросили всего 20 000 долларов, так что собрали нужную сумму очень быстро. Сейчас на счету кампании уже более 50 000 долларов и ещё два месяца в запасе.
Создатели называют Vinci 2.0 первыми автономными спортивными наушниками с искусственным интеллектом. Несмотря на то, что форм-фактор у наушников иной, они продолжают основные идеи прошлогодней модели. Тут и поддержка Alexa, и модем сотовой связи на пару с модулем Wi-Fi, что позволяет использовать наушники в качестве замены смартфону, и полностью голосовое управление, и даже дисплей, хоть он тут теперь и меньше.
В основе наушников лежит некая платформа с четырёхъядерным CPU Cortex-A7. В зависимости от модификации есть от 8 до 32 ГБ флэш-памяти. Дисплей OLED имеет диагональ 1,1 дюйма, но у версии Vinci 2.0 Lite экрана нет. Также можно отметить 1 ГБ оперативной памяти, ЦАП AKM4376, систему шумоподавления (нет у младшей версии), поддержку сервисов Spotify, SoundCloud и Amazon Music, наличие датчика ЧСС, модуля GPS и акселерометра, наличие у ПО множества спортивных программ, управление жестами, аккумулятор ёмкостью 600 мА·ч, которого хватит на 8 часов в режиме автономного проигрывания музыки и на 20 часов в режиме проигрывания при сопряжении со смартфоном, а также массу в 86 г.
Наушники доступны в красном, синем, чёрном и белом вариантах. Стоимость в рамках кампании на Kickstarter стартует с отметки в 80 долларов за младшую модификацию. За две других, отличающихся набором поставки и объёмом флэш-памяти, просят 130 либо 220 долларов. После поступления в продажу наушники будут стоить 150, 290 и 400 долларов соответственно. Первые отгрузки начнутся в марте следующего года.
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