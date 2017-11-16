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Firefox Quantum — самое крупное обновление браузера со времён первой версии, если верить Mozilla
13:02 15.11.2017 |
Google Chrome является самым популярным настольным браузером. У него, как и у любого другого продукта, есть свои достоинства и недостатки. К примеру, в базовой версии Chrome весьма скромен касательно различных возможностей. Их можно добавить посредством расширений, однако они весьма требовательны к «железу» и могут существенно замедлить работу программы.
Из-за своеобразной политики Google для обычного пользователя Chrome не меняется уже несколько лет. Компания предпочитает не экспериментировать с дизайном, не добавлять каких-то уникальных функций.
На этом фоне изменения других браузеров кажутся более существенными. К примеру, Mozilla представила браузер Firefox Quantum или Firefox 57. Собственное имя новая версия получила неспроста. Разработчики утверждают, что ПО вдвое быстрее, нежели версия Firefox шестимесячной давности. Вообще Mozilla говорит, что данная версия - самое большое обновление со времён выпуска самой первой версии Firefox.
Разработчики внесли множественные изменения, использовали новый движок CSS под названием Stylo, увеличили приоритет открытой вкладке относительно фоновых и не собираются на этом останавливаться. Также можно вспомнить, что в версии Firefox 54 разработчики внедрили новую систему использования браузером ресурсов ПК. Она была перенесена и в Firefox Quantum.
Ну и новый дизайн также позволяет выделить Firefox Quantum из прочих версий ПО. Дизайн, а точнее, пользовательский интерфейс, тоже получил собственное имя - Photon.
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