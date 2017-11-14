Вчера была опубликована пятидесятая редакция обновляемого дважды в год списка самых высокопроизводительных систем TOP500. На этот раз список интересен тем, что Китай обошел США по числу самых быстрых суперкомпьютеров. Более того, доля компьютеров из США оказалась наименьшей за все 25 лет существования списка.

Итак, число китайских суперкомпьютеров в списке по сравнению с предыдущей редакцией увеличилось со 160 до 202. Одновременно число компьютеров из США уменьшилось со 169 до 143. На третьем месте по числу систем в списке находится Япония (35 суперкомпьютеров), на четвертом - Германия (20), на пятом - Франция (18).

По суммарной производительности также лидирует Китай. На китайские суперкомпьютеры приходится 35,4% общей производительности всех 500 систем списка, которая за полгода выроста с 749 до 845 PFLOPS (1015 вычислений с плавающей запятой в секунду). Доля США равна 29,6%.

Четвертый раз подряд список возглавляет китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight, который в тесте Linpack демонстрирует результат 93 PFLOPS.

Второе место с результатом 33,9 PFLOPS сохранил за собой другой китайский суперкомпьютер - Tianhe-2.

На третьем месте находится суперкомпьютер Piz Daint (Cray XC50), установленный в Швейцарии. Его производительность составляет 19,6 PFLOPS.

Четвертое место, которое в прошлый раз занимал лучший американский суперкомпьютер Titan (Cray XK7), теперь принадлежит японской системе Gyoukou (ZettaScaler-2.2), которая демонстрирует показатель 19,14 PFLOPS.

Вышеупомянутый Titan находится на пятом месте, соответствующем в тесте результату 17,6 PFLOPS.

Американцам в первой десятке также принадлежат шестое, седьмое и восьмое места. На девятом и десятом местах расположились японские суперкомпьютеры.

Самый производительный российский суперкомпьютер - «Ломоносов-2» на процессорах Intel Xeon E5-2697v3. Его производительность, равная 2,1 PFLOPS, за полгода не изменилась, но теперь она соответствует не 59, а 63 строке списка.