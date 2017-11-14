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Самоуправляемые грузовики с рефрижераторами уже курсируют между Техасом и Калифорнией
10:48 14.11.2017 |
Технологии автономного вождения всё более активно используются в автомобильной индустрии. Начиная с октября этого года автономные грузовики, построенные и эксплуатируемые стартапом Embark, транспортируют рефрижераторы Frigidaire по автостраде I-10 со склада в Эль-Пасо (штат Техас) в распределительный центр в Палм-Спрингс (штат Калифорния). Протяжённость маршрута - 650 миль (1046 км). В настоящее время в кабине грузовика находится водитель, главная задача которого - контролировать работу системы автономного вождения, но конечной целью этой пилотной программы является полный отказ от использования водителей.
«Это первый случай, когда кто-то показал (работу автономной системы) в полном объёме, - говорит генеральный директор Embark Алекс Родригес. - Это демонстрирует то, как мы видим использование самоуправляемых технологий в индустрии логистики».
Embark является одной из многих компаний, которые считают что грузовики, а не личные автомобили являются более умным использованием автономных технологий, или, по крайней мере, лучшим способом, чтобы реализовать их преимущества как можно скорее. Крупные игроки, такие как Volvo и Daimler, а также Tesla и Waymo (бывшее подразделение Google) тоже ведут работу по созданию собственных роботов-дальнобойщиков.
В пользу создания автономного грузовики имеется ряд убедительных аргументов. Создать робота-дальнобойщика, который сможет ездить сам по шоссе, где грузовики проводят почти всё время, относительно легко - нет надобности учитывать пешеходов, велосипедистов, светофоры или другие переменные. Грузовику необходимо просто находиться в своей полосе и держаться на безопасном расстоянии от других транспортных средств.
Потребность в автономных грузовиках вполне реальна: грузовики перевозят 70 процентов грузов, отправляемых по США, но дальнобойщиков не хватает. Согласно данным Американской автотранспортной ассоциации, в США сейчас не заполнено 50 000 вакансий водителей. В связи с уходом многих на пенсию к 2024 году нужда в водителях может вырасти до 175 000 рабочих мест.
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