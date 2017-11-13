Qualcomm отклонила предложение о покупке со стороны Broadcom

Корпорация Qualcomm Incorporated сегодня дала официальный ответ на предложение о покупке со стороны Broadcom: на обозначенных условиях сделка не состоится.

Напомним, что Broadcom заявила о готовности поглотить Qualcomm ровно неделю назад, 6 ноября. Общая сумма сделки (с учётом долга) могла достичь $130 млрд: предложение предусматривало выплату $60 деньгами и ещё $10 ценными бумагами Broadcom за каждую акцию Qualcomm.

Однако в Qualcomm ответили отказом. Подчёркивается, что решение единогласно принято членами совета директоров. «Это единодушное мнение правления, которое считает, что предложение Broadcom существенно недооценивает Qualcomm в свете лидирующего положения компании в мобильном секторе и будущих перспектив роста», - отметил Пол Якобс (Paul Jacobs), председатель совета директоров Qualcomm.

В Broadcom ситуацию сейчас никак не комментируют. Пока не ясно, будет ли эта компания повышать ставки, но в Qualcomm говорят, что осуществление сделки в любом случае вызовет пристальный интерес со стороны регулирующих органов, которые могут не разрешить слияние из антимонопольных соображений. Дело в том, что объединение Broadcom и Qualcomm приведёт к формированию технологического гиганта стоимостью около $200 млрд, который на рынке микрочипов будет уступать только Intel и Samsung.