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Робот SpinX создан для очистки унитаза
13:45 09.11.2017 |
Возможно, в обозримом будущем подобные роботы станут столь же привычными, как стиральные и посудомоечные машины. Но пока что мы можем лишь наблюдать за тем, как робот SpinX, который предназначен очистки унитаза, собирает средства на выпуск через Kickstarter.
Более половины от необходимой суммы в 50 тыс. долларов SpinX уже собрал, кампания продлится еще 44 дня, так что, скорее всего, разработчикам удастся выпустить стартовую партию устройств.
Робот SpinX интегрирован в крышку унитаза, он начинает свою работу по нажатию кнопки при опущенной крышке. Крышка снабжена водяными распылителями, которые помогают справиться с загрязнениями, а также системой подачи сжатого воздуха для просушки унитаза.
Крышка SpinX рассчитана на человека массой до 150 кг. Для эффективной работы пользователям необходимо помещать моющее средство в специальный блок SpinX.
Первые покупатели получат SpinX в июле следующего года по цене 199 долларов.
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