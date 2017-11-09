Робот SpinX создан для очистки унитаза

Возможно, в обозримом будущем подобные роботы станут столь же привычными, как стиральные и посудомоечные машины. Но пока что мы можем лишь наблюдать за тем, как робот SpinX, который предназначен очистки унитаза, собирает средства на выпуск через Kickstarter.





Более половины от необходимой суммы в 50 тыс. долларов SpinX уже собрал, кампания продлится еще 44 дня, так что, скорее всего, разработчикам удастся выпустить стартовую партию устройств.

Робот SpinX интегрирован в крышку унитаза, он начинает свою работу по нажатию кнопки при опущенной крышке. Крышка снабжена водяными распылителями, которые помогают справиться с загрязнениями, а также системой подачи сжатого воздуха для просушки унитаза.





Крышка SpinX рассчитана на человека массой до 150 кг. Для эффективной работы пользователям необходимо помещать моющее средство в специальный блок SpinX.

Первые покупатели получат SpinX в июле следующего года по цене 199 долларов.