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В небо над Пуэрто-Рико поднялась первая «летающая 4G-вышка» — дрон Flying COW от AT&T
08:47 08.11.2017 |
Восстановление инфраструктуры с целью предоставления услуг связи местному населению оказалось в числе приоритетных задач властей Пуэрто-Рико и США. Бушевавшая там природная стихия - уничтожавший на своём пути коммуникации и сооружения ураган Мария - не обошёл стороной и жителей Виргинских островов, также принадлежащих США. Для скорейшей ликвидации последствий разрушительного циклона Федеральной комиссией по связи было выделено $77 млн, необходимые для восстановления средств связи на архипелагах.
Часть бюджетных средств американских налогоплательщиков пойдёт на установку новых вышек сотовой связи, другая же - на более прогрессивные и передовые решения в коммуникационной сфере. К последним относится инициатива под название Project Loon, реализуемая совместными усилиями специалистов Alphabet и операторов AT&T вместе T-Mobile. О данном проекте, предусматривающем развёртывание воздушных шаров с оборудованием для обеспечения 4G-покрытия, мы уже рассказывали.
В дополнение к стартовавшему Project Loon руководство AT&T объявило о пробном запуске альтернативы громоздким воздушным шарам - «временных 4G-вышек» на базе беспилотных летательных аппаратов Flying COW (Cell on Wings). С помощью данных дронов AT&T предоставит местным жителям доступ к голосовым сервисам и возможность для текстовой переписки в пострадавшей от урагана местности.
Для AT&T запуск мини-вертолёта серии Flying COW в Пуэрто-Рико стал первым пробным, но от этого не менее успешным шагом на пути массового внедрения «летающих вышек связи». Такие дроны поднимаются на высоту 60-120 м, что позволяет им накрывать беспроводной сетью территорию площадью около 100 км2. При этом БПЛА COW лишены возможности полноценно маневрировать из-за привязки к местности - кабельному подключению к базовой станции на земле.
На данный момент первый дрон Flying COW дислоцируется в воздушном пространстве над Сан-Хуаном - крупнейшим городом Пуэрто-Рико. В дальнейшем он будет перемещён на новое место в зависимости от текущих потребностей населения в связи.
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