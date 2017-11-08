Samsung разрабатывает перспективные аккумуляторы с удвоенной ёмкостью

В компании Samsung Electronics разрабатываются новые аккумуляторы для электромобилей, ёмкость которых обещает оказаться в два раза больше, чем у современных литиево-ионных аккумуляторов. Также технология Samsung предполагает выпуск на 50 % больших по ёмкости батарей, чем в случае других перспективных аккумуляторов - твердотельных (на твёрдом электролите). В случае успеха Samsung окажется способна перекроить рынок аккумуляторов, где главенствуют японские компании и другие компании из Южной Кореи. К примеру, компания Toyota Motor уже сообщила, что начнёт выпуск твердотельных аккумуляторов с 2025 года.

Если верить публикации на сайте Nikkei, Samsung Electronics разрабатывает так называемые литиево-воздушные аккумуляторы. В лаборатории компании создан прототип с передовыми для отрасли характеристиками - 520 Вт·ч/кг. Если взять за точку отсчёта возможность электромобиля Leaf компании Nissan Motor проехать от полностью заряженного аккумулятора 400 км, то новая батарея Samsung позволила бы ему преодолеть дистанцию свыше 700 км.

Секрет высокой ёмкости литиево-воздушных аккумуляторов в том, что толщина разделителя в батарее, который разделяет анод и катод и погружён в электролит, снижена до 10 % от обычной. Примерно до 20 мкм. Это освобождает место для дополнительного электролита и позволяет увеличить ёмкость аккумуляторов.

Надо отметить, что Samsung пока далека от разрешения всех технологических проблем, связанных с отладкой новых батарей. Например, ёмкость прототипов резко снижается уже после 20 циклов заряда/разряда. Это очень далеко от тех тысяч циклов заряда, которые допускают современные литиево-ионные аккумуляторы. В компании надеются, что со временем все технологические трудности будут решены и где-то к 2030 году она сможет представить замечательные по своим характеристикам литиево-воздушные аккумуляторы.