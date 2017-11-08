Готовится крупнейшая сделка в истории хайтека

Производитель микросхем для беспроводной связи - компания Broadcom - предложил выкупить своего конкурента Qualcomm за $130 млрд. Цена рассчитана из стоимости акций Qualcomm 2 ноября (когда появились новости о возможной сделке) с наценкой около 28%. Часть сделки предложено обеспечить акциями Broadcom.

Компания Broadcom, четвертый крупнейший производитель электронных микросхем в мире, базирующийся в США и Сингапуре, готова купить акции Qualcomm по $70 за штуку, что означает 28%-ю премию к цене закрытия прошлого четверга. Предложение предусматривает выплату $60 деньгами и еще $10 ценными бумагами Broadcom за каждую акцию Qualcomm.

Broadcom сообщила, что готова заплатить за Qualcomm около $103 млрд. Однако с учетом долговых обязательств потенциально приобретаемой компании стоимость сделки увеличивается до $130 млрд. Компания Broadcom также собирается приобрести голландского чипмейкера NXP, которого Qualcomm пока формально не поглотила, в этом случае долговая нагрузка достигнет $90 млрд. За финансирование сделки Broadcom намерена обратиться к инвестиционным банкам и фондам.

Если две компании объединятся, они будут поставлять чипы для всего спектра электронных устройств - от бытовой техники до дата-центров. Отрасль микроэлектроники, крупнейшими игроками которой являются Intel и Samsung Electronics, находится сейчас под давлением из-за снижения продаж в ряде сегментов рынка, в частности в сегменте персональных компьютеров.

Qualcomm намерена изучить предложение и, скорее всего, отвергнет его на том основании, что, учитывая риски, предложенная Broadcom цена является, учитывая падения акций в последние месяцы, слишком низкой, пишет The Wall Street Journal. Но если Qualcomm примет предложение и сделку одобрят, то она станет самой крупной в истории технологических компаний, отмечает Reuters.

Broadcom Ltd. считается одним из крупнейших производителей чипов для устройств связи. Компания входит в десятку мировых лидеров по продажам полупроводников, создана в результате слияния Broadcom Corp. и Avago Technologies.

Qualcomm известна в первую очередь как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах. Из-за конфликта со своим крупнейшим покупателем - Apple - акции Qualcomm упали сейчас примерно на 25%, до минимального за последние годы уровня, что ослабило позиции компании.

В IV квартале 2017 финансового года, завершившегося 24 сентября 2017 календарного года, выручка Qualcomm составила $5,91 млрд, снизившись на 4,5% в годовом исчислении, но оказавшись выше среднего прогноза в $5,8 млрд от аналитиков, которые были опрошены Thomson Reuters I/B/E/S.

Чистая прибыль в IV финансовом квартале снизилась на 89% в годовом исчислении и составила $168 млн по сравнению с $1,6 млрд годом ранее. Операционная прибыль Qualcomm уменьшилась за отчетный период на 82% в годовом выражении до $300 млн по сравнению с $1,8 млрд годом ранее.

Притом скорректированная прибыль компании оказалась на уровне 92 центов на одну акцию, что превзошло прогнозы аналитиков в 81 цент на бумагу.

Падение прибыли американского чипмейкера связывают с выплатой штрафа в размере 23,4 млрд тайваньских долларов ($773 млн) по требованию тайваньской Комиссии по справедливой торговле. По данным регулятора, в течение семи лет Qualcomm применяла незаконную практику, выраженную в предоставлении прав на основополагающие патенты в области технологий сотовой связи не на равных и разумных условиях.

В подразделении по лицензированию патентов зафиксировано 36%-е снижение доходов до $1,2 млрд. Этот бизнес во многом зависит от роялти от Apple, но производитель iPhone и iPad с недавних пор отказался от этих выплат, аргументировав свое решение незаконной лицензионной политикой Qualcomm.

Прекращение сотрудничества с Apple может лишить Qualcomm около $1,8 млрд выручки в год, считают аналитики Raymond James & Associates. По оценкам экспертов, в случае расторжения контракта Qualcomm не досчитается 7,5% выручки. В 2016 г. оборот компании измерялся $23,55 млрд , так что предполагаемые потери чипмейкера могут составить $1,77 млрд.

Согласно оценкам исследовательской компании Macquarie Capital в прошлом году Qualcomm поставила Apple модемы для мобильных устройств на сумму $3,2 млрд, что составляет примерно 20% всех продаж микрочипов компании.