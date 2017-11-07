Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) рассекретило очередную патентную заявку Google, связанную с разработкой носимых устройств.

В документе речь идёт о смарт-очках с новой конструкцией, которая значительно отличается от компоновки нашумевшего гаджета Google Glass. Оригинальная версия Glass, по сути, представляла собой оправу со специальным электронным модулем в зоне правого глаза. Патентуемое же устройство внешне выглядит как обычные солнцезащитные очки.

В стёкла нового электронного помощника предлагается интегрировать небольшие панели micro-LED. Это позволит выводить нужную информацию перед глазами пользователя. Таким образом, станет возможна работа в режиме дополненной реальности.

Необходимые электронные компоненты, включая микропроцессор, контроллеры, средства беспроводной связи и чипы памяти, могут быть интегрированы в дужки и оправу. Кроме того, устройство может быть наделено камерой и различными датчиками.

Google подала заявку на патент ещё в марте прошлого года; в настоящее время документ находится на стадии рассмотрения. Не исключено, что в перспективе предложенная конструкция найдёт применение в реальном носимом гаджете, но пока об этих планах поискового гиганта ничего не сообщается.