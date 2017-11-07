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Google патентует "умные" очки с новой конструкцией
10:25 06.11.2017 |
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) рассекретило очередную патентную заявку Google, связанную с разработкой носимых устройств.
В документе речь идёт о смарт-очках с новой конструкцией, которая значительно отличается от компоновки нашумевшего гаджета Google Glass. Оригинальная версия Glass, по сути, представляла собой оправу со специальным электронным модулем в зоне правого глаза. Патентуемое же устройство внешне выглядит как обычные солнцезащитные очки.
В стёкла нового электронного помощника предлагается интегрировать небольшие панели micro-LED. Это позволит выводить нужную информацию перед глазами пользователя. Таким образом, станет возможна работа в режиме дополненной реальности.
Необходимые электронные компоненты, включая микропроцессор, контроллеры, средства беспроводной связи и чипы памяти, могут быть интегрированы в дужки и оправу. Кроме того, устройство может быть наделено камерой и различными датчиками.
Google подала заявку на патент ещё в марте прошлого года; в настоящее время документ находится на стадии рассмотрения. Не исключено, что в перспективе предложенная конструкция найдёт применение в реальном носимом гаджете, но пока об этих планах поискового гиганта ничего не сообщается.
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