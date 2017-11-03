Обнаружен ворующий криптовалюту троян CryptoShuffler

Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли троян, который ворует криптовалюту из кошельков пользователей. Целью злоумышленников стали Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие. Преступникам уже удалось украсть около 140 тыс. долларов.

Зловред CryptoShuffler эксплуатирует человеческую невнимательность. Для того, чтобы перевести деньги с одного криптокошелька на другой, пользователю необходимо указать идентификационный номер получателя. Он состоит из множества символов, поэтому запомнить его практически невозможно. В итоге операция выполняется функцией «копировать - вставить». Именно на этом этапе активизируется CryptoShuffler. После загрузки он начинает следить за буфером обмена устройства, и когда обнаруживает там предполагаемый адрес кошелька, подменяет его на свой собственный. В результате, если пользователь на замечает подлога, деньги отправляются напрямую злоумышленникам.

При этом троянец довольно легко определяет, что в буфер попал именно адрес криптовалютного кошелька. Большинство из них имеют стандартный вид с фиксированной длиной и заранее заданным началом.

По наблюдениям исследователей «Лаборатории Касперского», на данный момент авторы CryptoShuffler больше всего преуспели в атаках на Bitcoin-кошельки. Они уже украли около 23 биткойнов, что сейчас равняется примерно 140 000 долларов. Украденные суммы в других криптовалютах составляют от нескольких долларов до нескольких тысяч.