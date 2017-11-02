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Бренд Caviar анонсировал iPhone X Tesla с зарядкой от света за $4400
20:37 01.11.2017 |
Российский люксовый бренд Caviar анонсировал смартфоны iPhone X Tesla с «инновационными ноу-хау». Смартфоны новой линейки будут заряжаться от света за счет установки на задней панели специальной пластины. К настоящему моменту компания изготовила прототип iPhone X, на котором опробовала технологию заряда аккумулятора телефона с помощью кремниевых полупроводников.
Как поясняют в Caviar, «при попадании солнечного света на корпус iPhone X его поверхность, содержащая солнечную батарею, бомбардируется фотонами и начинается движение, создающее электрический ток».
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