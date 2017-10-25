Sony представила автомобильный датчик изображений для съёмки ночью в свете луны

Компания Sony опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о готовности начать опытные поставки датчиков изображения CMOS с интересными свойствами. Опытные экземпляры новых 7,72-Мп датчиков IMX324 стартуют в ноябре этого года, а массовые поставки коммерческих версий начнутся в июне следующего года. Без учёта налогов опытный чип стоит около $90. Дорого? Но по совокупности возможностей, уверят в Sony, аналогов датчику IMX324 просто нет.

Датчик IMX324 располагает 7,42 млн эффективных пикселей - это наивысший показатель в отрасли. Соотношение сторон датчика 1/1,7. Чувствительность определяется на уровне 2666 мВ. Разрешение датчика таково, что камера с его использованием способна получить чёткое изображение дорожного знака с расстояния около 160 метров. Человеку такое не под силу. Подобные датчики ориентированы на работу в электронных системах подсказки водителям ADAS (advanced driver-assistance systems). Данная разработка, по словам Sony, совместима с процессорами изображений EyeQ4 и EyeQ5 компании Mobileye, приобретённой ранее компанией Intel.

В ночное время датчики IMX324 работают как в «пакетном» режиме с фильтрами RCCC (красный, три чистых), когда для повышения чувствительности четыре соседних пикселя работают как один (режим pixel binning mode), так и в режиме чередования свет/тень. Массив пикселей для каждого кадра попеременно переключается из режима повышенной чувствительности для захвата изображения в тёмных участках сцены, в режим захвата засвеченных участков в ярком уличном освещении и в свете передних фар автомобиля. Итоговое изображение, которое «склеивается» специализированным процессором, получается детализированным и относительно контрастным в тенях и на свету.

Датчики Sony IMX324 способны захватывать изображение с внешним освещением 0,1 люкс. Это равнозначно съёмке в условиях света одной лишь полной луны в безоблачный день. Датчики помогут на большом удалении различить пешехода на трассе и возможные препятствия. Датчики, что характерно для Sony, многослойные и предназначены для стековой компоновки, что позволяет делать камеры с ними компактными.