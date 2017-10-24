Huawei тоже работает над гибким смартфоном, который может выйти уже в следующем году

Много лет мы знаем о том, что Samsung разрабатывает гибкий смартфон. Пока мы не видели даже прототипа такого продукта, который был бы близок к реальному устройству.

И пока очередные слухи утверждают, что анонс уже серийной модели намечен на следующий год, глава Huawei заявил, что китайский гигант тоже работает над подобным смартфоном.

Более того, у Huawei уже есть прототип, хотя его пока не готовы показать. На самом деле изначально речь шла просто о складном смартфоне. Ричард Ю (Richard Yu) отметил, что у прототипа имеется два дисплея и, соответственно, рамка между ними, и это необходимо исправить. Также он отметил, что серийный продукт требует лучших технологий гибких экранов, так что речь идёт именно о гибком смартфоне. Глава Huawei отметил, что не исключает возможности выхода такого устройства в следующем году.

С другой стороны, компания не имеет своего производства дисплеев, а значит, полностью зависима в этом вопросе от конкурентов. Учитывая, что на данный момент лидерами этого направления являются Samsung и LG, не исключено, что Huawei придётся подождать, пока какая-то из этих компаний не выпустит свой продукт, а уж затем начнёт продавать подходящие дисплеи желающим.