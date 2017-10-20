В Google Chrome может появиться защита от криптомайнеров

Инженеры Google рассматривают возможность добавления в браузер Google Chrome специальных инструментов, которые будут препятствовать майнингу криптовалюты.

Дискуссии на тему программ-майнеров, встроенных в сайты и работающих прямо в браузере, в компании ведутся с середины сентября текущего года, когда был запущен первый проект такого рода - Coinhive.

Как сообщил один из разработчиков Chrome Ойан Вафай (Ojan Vafai), противостоять скрытым майнерам предлагается по следующей схеме: если сайт использует больше чем X% процессорных мощностей в течение Y секунд, то такая страница будет переведена в «энергосберегающий режим», в котором активность всех подозрительных процессов будет жестко ограничена. Затем на экране отобразится всплывающее уведомление, позволяющее пользователю отключить данный режим. Если вкладка, находящаяся в «энергосберегающем режиме» неактивна, то выполнение процессов полностью прекращается.

Применение данного метода пока находится на стадии обсуждения и официально не одобрено Google. Как заявили представители компании, на данный момент нет возможности заблокировать встроенные в сайты майнеры полностью, поскольку разработчики ПО для майнинга могут с легкостью модифицировать код для обхода блокировки. Пока для блокировки работы криптомайнеров пользователи могут установить расширения наподобие AntiMiner, No Coin и minerBlock.

Напомним, ранее популярный пиратский сайт The Pirate Bay был уличен в тайном майнинге криптовалюты за счет пользователей.