Все больше владельцев машин считают Android Auto и Apple CarPlay обязательными системами

Свежее исследование, которое провели специалисты Strategy Analytics, указывает на то, что покупатели всех стран мира выражают большую заинтересованность в мультимедийных системах Android Auto, Apple CarPlay и Baidu CarLife.

Так, например, в США 23% опрошенных заявили, что система CarPlay должна быть обязательно быть в их машине. 56% проявили интерес к CarPlay, лишь 21% не считают систему интересной.

В Европе обязательной систему CarPlay назвали 29% опрошенных, в Китае - 36%. Если говорить о системе Android Auto, то обязательной ее считают 30% американцев и 25% европейцев. В Китае 28% выбрали местную Baidu CarLife.

На графике видно, что процент тех, кто не заинтересован в новых системах, является очень небольшим.

В опросе приняли участие 1503 американцев, 1607 европейцев и 2003 китайца.