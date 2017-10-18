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Украинцы представили на Kickstarter универсальный контроллер для игр
11:07 18.10.2017 |
17 октября команда киевских стартаперов Raccoon.World объявила о начале кампании на Kickstarter.
Заявленный проект - Raccoon.Clip - это универсальный контроллер, который работает как с VR/AR приложениями для мобильных устройств, так и с классическими видеоиграми.
"Компактный и простой в управлении гаджет подарит геймерам настоящую свободу выбора: ПК/смартфон/ноутбук/планшет и VR/AR/видеоигры, при этом не требует доработок на стороне разработчиков программного обеспечения, дополнительных камер, особых условий освещения или проводов", - говорится в пресс-релизе.
Как отмечается, его просто нужно подключить по Bluetooth, единожды провести настройки в течение 30 секунд - и начинать играть.
Заявленная стоимость устройства на Kickstarter составляет всего 49 долларов.
Беккеры, предзаказавшие устройство на Kickstarter, получат Raccoon.Clip в мае 2018-го года, а уже в сентябре стартаперы планируют выход на мировой рынок.
В ходе кампании команда Raccoon.World собирается привлечь 20 тысяч долларов.
"Собранные средства будут направлены на производство продукта, его оптимизацию и достижения маркетинговых и бизнес-целей компании", - отмечается в пресс-релизе.
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