Украинцы представили на Kickstarter универсальный контроллер для игр

17 октября команда киевских стартаперов Raccoon.World объявила о начале кампании на Kickstarter.

Заявленный проект - Raccoon.Clip - это универсальный контроллер, который работает как с VR/AR приложениями для мобильных устройств, так и с классическими видеоиграми.





"Компактный и простой в управлении гаджет подарит геймерам настоящую свободу выбора: ПК/смартфон/ноутбук/планшет и VR/AR/видеоигры, при этом не требует доработок на стороне разработчиков программного обеспечения, дополнительных камер, особых условий освещения или проводов", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, его просто нужно подключить по Bluetooth, единожды провести настройки в течение 30 секунд - и начинать играть.

Заявленная стоимость устройства на Kickstarter составляет всего 49 долларов.





Беккеры, предзаказавшие устройство на Kickstarter, получат Raccoon.Clip в мае 2018-го года, а уже в сентябре стартаперы планируют выход на мировой рынок.

В ходе кампании команда Raccoon.World собирается привлечь 20 тысяч долларов.

"Собранные средства будут направлены на производство продукта, его оптимизацию и достижения маркетинговых и бизнес-целей компании", - отмечается в пресс-релизе.