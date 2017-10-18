Microsoft представила Surface Book 2 — свои самые мощные ноутбуки

Корпорация Microsoft официально представила портативные компьютеры Surface Book второго поколения: устройства будут предлагаться в версиях с 13,5- и 15-дюймовым дисплеем высокого разрешения PixelSense.





Редмондский гигант называет Surface Book 2 своими самыми мощными ноутбуками Surface. От модели первого поколения унаследована оригинальная система гибкого крепления экрана к клавиатуре. Кстати, крышку с сенсорным дисплеем можно отсоединить для использования гаджета в планшетном режиме.

Экран младшей версии обладает разрешением 3000 × 2000 точек и пиксельной плотностью 267 PPI (точек на дюйм). У старшей модели эти значения составляют соответственно 3240 × 2160 пикселей и 260 PPI.

Максимальная конфигурация в обоих случаях предусматривает наличие процессора Intel Core восьмого поколения - чипа i7-8650U, который содержит четыре вычислительных ядра с номинальной частотой 1,9 ГГц и возможностью повышения до 4,2 ГГц. Технология Hyper-Threading обеспечивает возможность одновременной обработки до восьми потоков инструкций.

Объём оперативной памяти равен 8 или 16 Гбайт. Для хранения данных используется твердотельный накопитель PCIe SSD вместимостью 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Графическая подсистема 13,5-дюймовой модели может быть выполнена на основе интегрированного ускорителя Intel HD Graphics 620 или на основе дискретной карты GeForce GTX 1050. Ноутбук с 15-дюймовым экраном несёт на борту видеоадаптер GeForce GTX 1060.

Оба компьютера наделены адаптерами Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1, фронтальной 5-мегапиксельной камерой, тыльной камерой с 8-мегапиксельным сенсором, аудиосистемой Dolby Audio Premium с двумя динамиками, портами USB 3.0 Type-A и USB Type-C, ридером SD, а также клавиатурой с подсветкой. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 17 часов (5 часов без подключенной клавиатурной базы).

Приём заказов на ноутбуки начнётся в ноябре. Цена младшей версии составит от 1500 долларов США, старшей - от 2500 долларов.