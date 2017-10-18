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Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г
20:58 17.10.2017 |
Компания ZTE представила, наверное, самый необычный смартфон последних лет. Модель называется Axon M и это «горизонтальная раскладушка».
Экраны устройства располагаются снаружи. Это означает, что с ним придётся обращаться максимально аккуратно, ведь шансы повредить какой-нибудь дисплей вдвое выше, нежели в случае с обычными смартфонами.
Начнём с технических параметров. Оба экрана имеют диагональ 5,2 дюйма и разрешение Full HD. Оба прикрыты стеклом Gorilla Glass 5. Сердцем служит SoC Snapdragon 821. Почему ZTE не выбрала Snapdragon 835, неизвестно, но это вряд ли имеет особое значение с учётом позиционирования Axon M.
Оперативной и флэш-памяти у устройства 4 и 64 ГБ соответственно. Камера у смартфона одна - разрешением 20 Мп с максимальной диафрагмой F/1.8. Ёмкость аккумулятора составляет 3180 мА·ч и при использовании обоих дисплеев этого явно будет недостаточно для продолжительной работы.
Также можно отметить порт USB-C, разъём для наушников (пришло время, когда это стоит оговаривать отдельно) и габариты 150,8 х 71,6 х 12,1 мм при массе 230 г. Работает Axon M под управлением Android 7.1.2.
В сложенном состоянии второй дисплей отключается, так что устройство вполне можно использовать в привычном режиме. В открытом рамка между экранами, как видим, остаётся весьма заметной, чтобы испортить впечатления от игр или просмотра фильмов. Однако тут стоит отметить, что рамка мешает в случае, если игру вывести на оба дисплея. Но у Axon M есть режим, в котором на один из дисплеев выводятся лишь кнопки управления, и вот такой сценарий вполне может кому-то подойти.
Также настольный режим позволяет смотреть какое-либо видео большему числу людей (или сидящим напротив), так как экраны отображают одну и ту же картинку. ZTE отдельно создала кнопку M для переключения между режимами: один дисплей, зеркальное отображение, независимое отображение и объединённая картинка.
В продаже новинка появится в следующем году по цене 725 долларов эксклюзивно у американского оператора AT&T. Axon M - явно концептуальный продукт, который будет продаваться в крайне малых объёмах. На самом деле не очень понятно, зачем вообще ZTE выпустила такое устройство, так как оно слишком специфическое для среднестатистического покупателя, имеет немало компромиссов, да и не является платформой для тестирования новых технологий. С другой стороны, во времена, когда единственное дизайнерское новшество на рынке смартфонов (сверхширокоформатные экраны) на самом деле является не новшеством, а лишь массовым воплощением старых идей (вспомним Acer Iconia Smart), Axon M имеет право на существование просто потому, что он совсем другой.
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