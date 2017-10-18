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Samsung размышляет над смарт-браслетом нового типа
12:45 17.10.2017 |
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на «Носимое устройство с дисплеем» (Wearable display device).
Под этим определением скрывается «умный» браслет нового типа. Такой носимый гаджет будет состоять из двух основных элементов - кольцеобразного основания, надевающегося на руку, и гибкого экрана.
По задумке южнокорейского гиганта, пользователи смогут взаимодействовать с деформируемым дисплеем в нескольких режимах. В частности, эта сенсорная панель может повторять форму изогнутого основания или отклоняться от него, формируя плоскую рабочую поверхность.
Более того, специальное крепление экрана позволит поворачивать его в нужную сторону для перевода из портретной ориентации в альбомную. Это может быть полезным, например, при наборе текста.
Собственно основание может быть выполнено из различных материалов, не наносящих вреда коже. Очевидно, что устройство предназначено для работы в паре со смартфоном или фаблетом. На дисплее браслета могут отображаться различные уведомления, интерфейс мультимедийного плеера, контакты и пр.
Заявка на патент была подана ещё в августе 2015 года, но зарегистрировано изобретение только сейчас. О планах по выпуску коммерческих браслетов нового типа ничего не говорится.
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