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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
500 млн компьютеров используются для тайного майнинга криптовалюты
14:50 13.10.2017 |
В минувшем месяце пиратский торрент-трекер The Pirate Bay был уличен в тайном майнинге криптовалюты за счет пользователей и, судя по всему, его примеру последовали сотни других ресурсов. По данным экспертов Adguard, 2,2% сайтов из рейтинга ТОП-100000 Alexa переняли практику и теперь применяют различные майнеры, предназначенные для использования мощностей центральных процессоров компьютеров для добычи криптовалюты.
В настоящее время наиболее распространенными майнерами криптовалюты являются CoinHive и JSEcoin.
В общей сложности исследователи обнаружили 220 сайтов, запускающих процесс майнинга в момент, когда пользователь открывает главную страницу ресурса. Суммарно аудитория данных сайтов составляет примерно 500 млн пользователей. По оценкам Adguard, данные домены всего за три недели заработали порядка $43 тыс. без каких-либо затрат. Наибольшее число сайтов-«майнеров» зафиксировано в США (18,66%), Индии (13,4%), России (12,44%) и Бразилии (8,13%).
В основном в числе сайтов, добывающих криптовалюту за счет пользователей, торрент-трекеры, пиратские ресурсы, сайты «для взрослых» и т.п. Подобные сомнительные ресурсы, как правило, не получают большого заработка от рекламы, поэтому они открыты для экспериментов и инноваций, поясняется в исследовании Adguard. Отметим, что иногда майнеры используются и на «белых» ресурсах - в конце сентября в подобной практике уличили сайты компании Showtime. К слову, 11 сентября пиратский ресурс The Pirate Bay вновь добавил код CoinHive, но отключить его уже нельзя. Как подсчитали специалисты, при условии, что администрация ресурса не будет отключать майнер, в месяц The Pirate Bay сможет зарабатывать примерно $12 тыс.
Постепенно антивирусы и блокировщики рекламы начинают блокировать скрипты криптомайнеров. При этом обычно пользователю предоставляется выбор - блокировать майнер или же разрешить ему работать.
Команда CoinHive призвала владельцев сайтов, использующих ее код на своем ресурсе, информировать об этом пользователей. Разработчики CoinHive позиционируют инструмент как альтернативный способ монетизировать сайты без рекламы. «Предложение альтернативы рекламе обернулось гораздо более сложной проблемой. Сейчас многие блокировщики рекламы также блокируют и CoinHive, что, должны признать, разумно на данный момент», - отметили в компании.
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