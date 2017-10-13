Финансовые новости
- |
- 13.10.17
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новый вирус блокирует Android-устройства и требует выкуп в биткоинах
14:12 13.10.2017 |
Шифратор DoubleLocker построен на базе мобильного банковского трояна для Android-устройств. Тем не менее, у него отсутствуют функции, предназначенные для сбора банковских данных пользователей. Вместо этого DoubleLocker оснащен двумя инструментами для вымогательства: он может изменить PIN-код устройства на произвольный, а также шифрует найденные данные. Такое сочетание функций в экосистеме Android наблюдается впервые.
DoubleLocker распространяется «классическим» способом, как и его предок-банкер - преимущественно под видом Adobe Flash Player через скомпрометированные сайты.
После запуска на устройстве пользователя приложение предлагает активировать вредоносную службу специальных возможностей под названием Google Play Service. Получив необходимые для работы разрешения, DoubleLocker активирует права администратора и устанавливает себя как лаунчер по умолчанию.
«Самоустановка в качестве лаунчера по умолчанию повышает сохранность вредоносного ПО на устройстве, - комментирует Лукас Стефанко, вирусный аналитик ESET, обнаруживший DoubleLocker. - Каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку «Домой», вымогатель активируется и снова блокирует экран планшета или смартфона».
После выполнения на устройстве DoubleLocker использует два веских аргумента, чтобы убедить пользователя оплатить выкуп.
Во-первых, он изменяет PIN-код планшета или смартфона, что препятствует использованию устройства. В качестве нового PIN задается случайное значение, код не хранится на устройстве и не отправляется куда-либо вовне, поэтому пользователь или специалист по безопасности не сможет его восстановить.
Во-вторых, DoubleLocker шифрует все файлы в основном хранилище устройства. Он использует алгоритм шифрования AES и добавляет расширение .cryeye.
Сумма выкупа составляет 0,0130 биткоина (около 4000 рублей), в сообщении злоумышленников подчеркивается, что оплата должна быть произведена в течение 24 часов. Если выкуп не будет перечислен, данные останутся зашифрованными.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ начало расследование против Омеляна по подозрению в незаконном обогащении
ТОП-НОВОСТИ
|Большая реформа: что будет с налогом на прибыль
|Новинский против Григоришина: Чем завершится олигархическая война
|Китай начал скрывать информацию о ситуации в верховьях рек, чтобы оказывать давление на страны, расположенные ниже по течению
|Станет ли Китай крупнейшим в мире финансовым донором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|500 млн компьютеров используются для тайного майнинга криптовалюты
|Новый вирус блокирует Android-устройства и требует выкуп в биткоинах
|Hyperloop One переименовали в Virgin Hyperloop One
|LG откроет крупнейший в Европе завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей
|Генеральный директор Samsung объявил об отставке
|Nubia Z17S: смартфон с четырьмя камерами и 8 Гбайт ОЗУ
Это интересно
|Facebook переосмыслит принципы размещения политической рекламы
|В Киеве из банковских ячеек похитили валюту и золото, полиция ищет группу злоумышленников
|СМИ: Apple сотрудничает с LG для создания гибкого iPhone
|В Китае роботы будут доставлять обеды сотрудникам офисных зданий
|Samsung научит тачпады ноутбуков распознавать бесконтактные жесты
|Cortana будет следить за перепиской пользователей Skype
|Полностью беспроводные наушники Bose SoundSport Free стоят почти на 100 долларов больше Apple AirPods