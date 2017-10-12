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Nubia Z17S: смартфон с четырьмя камерами и 8 Гбайт ОЗУ
17:46 12.10.2017 |
Компания ZTE представила новый флагманский смартфон под брендом Nubia. Модель Nubia Z17S получила пару сдвоенных камер и до 8 Гбайт оперативной памяти.
Дисплей новинки характеризуется 5,73-дюймовой диагональю, разрешением 2040 × 1080 пикселей, 96-процентным охватом цветового пространства NTSC и защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Телефон окантован рамкой из алюминиевого сплава и оснащён задней крышкой из того же стекла Gorilla Glass с 3D-эффектом.
В аппаратную основу заложен флагманский восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой до 2,45 ГГц и графическим блоком Adreno 540. В зависимости от версии телефон оснащается 6 или 8 Гбайт оперативной и 64 или 128 Гбайт постоянной памяти.
В основной камере предусмотрены оптический зум и два датчика изображения - на 12 и 23 Мп. Фронтальная камера получила два 5-мегапиксельных сенсора и широкоугольную оптику.
Сканер отпечатков пальцев позволяет снимать смартфон с блокировки всего за 0,1 с. Аккумуляторная батарея ёмкостью 3100 мА·ч поддерживает быструю зарядку - на 50 % за 25 минут.
Модель Nubia Z17S представлена в чёрной и голубой расцветках. Стоимость продукта, который поступит в продажу 19 октября, начнётся в Китае с 3 тыс. юаней ($455).
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