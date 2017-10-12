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Honor WaterPlay Tab – водозащищенный планшет с 10-дюймовым экраном и восьмиядерным процессором
14:29 12.10.2017 |
Вчера состоялась премьера довольно примечательного планшетного компьютера Honor WaterPlay Tab. Название новинки намекает на водозащищенное исполнение: степень защиты максимальная для потребительских устройств - IP67.
Если для смартфонов защита оболочки IP67 - практически рядовое явление, то для планшетных компьютеров это пока еще исключение. За счет этого WaterPlay Tab наверняка сможет привлечь к себе внимание. Впрочем, и остальные характеристики не подвели.
Устройство получило восьмиядерный процессор (в составе SoC Kirin 659, как в смартфонах Nova 2 и Nova 2 Plus), 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также устройство располагает модемом LTE (в версии с максимальными объемами памяти), портом USB-C, слотом для карт памяти microSD, звуковой системой Harman Kardon и дактилоскопическим датчиком, встроенным в клавишу Home.
Камер две. Разрешение фронтальной - 8 Мп. На снимках с этой камеры может быть размыт фон - редкая возможность для планшета, хотя и едва ли сильно востребованная. Разрешение экрана стандартно для решений этого уровня - 1920 x 1200 пикселей.
Honor WaterPlay Tab работает под управлением ОС Android 7 с интерфейсом Emotion UI 5.1. Емкость аккумуляторной батареи составляет 6660 мА·ч, а на ее полную зарядку уходит около 2,5 часов. Габариты новинки - 248 х 173 х 7,8 мм, масса - 465 граммов.
Создатели уже начали прием заказов на новинку, но реальные поставки стартуют 24 октября. Стоимость базовой версии Honor WaterPlay Tab равняется $300, а самая дорогая стоит $400.
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