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В Китае роботы будут доставлять обеды сотрудникам офисных зданий
16:11 11.10.2017 |
Китайская платформа доставки пищы Ele.me представила новый роботизированный сервис доставки еды сотрудникам офисных зданий. Данный сервис должен решить так называемую «проблему последней мили» в доставке еды, которая является одной из самых серъезных в случае больших офисных зданий.
Компания Ele.me заявила, что данный сервис является частью будущего плана по замене людей-курьеров полностью роботизированной сетью. Этот план должен быть реализован в течение следующих трех-пяти лет.
На первоначальной стадии роботы будут перемещаться по офисным зданиям Шанхая, доставляя еду получателям, предварительно извещая их. К самим зданиям еду пока что будут подвозить люди.
Каждый робот сможет доставлять одновременно три полноценные порции и работать без подзарядки до восьми часов.
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