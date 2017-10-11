В Китае роботы будут доставлять обеды сотрудникам офисных зданий

Китайская платформа доставки пищы Ele.me представила новый роботизированный сервис доставки еды сотрудникам офисных зданий. Данный сервис должен решить так называемую «проблему последней мили» в доставке еды, которая является одной из самых серъезных в случае больших офисных зданий.

Компания Ele.me заявила, что данный сервис является частью будущего плана по замене людей-курьеров полностью роботизированной сетью. Этот план должен быть реализован в течение следующих трех-пяти лет.

На первоначальной стадии роботы будут перемещаться по офисным зданиям Шанхая, доставляя еду получателям, предварительно извещая их. К самим зданиям еду пока что будут подвозить люди.

Каждый робот сможет доставлять одновременно три полноценные порции и работать без подзарядки до восьми часов.