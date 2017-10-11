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Samsung научит тачпады ноутбуков распознавать бесконтактные жесты
13:26 11.10.2017 |
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало весьма любопытную патентную заявку Samsung на очередную разработку в компьютерной сфере.
В документе речь идёт об «Электронном устройстве, использующем электромагнитное поле для обеспечения пользовательского ввода» (Electronic Device Using Electromagnetic Field For User Input). Заявка на регистрацию соответствующего изобретения была подана в июне нынешнего года.
Южнокорейский гигант предлагает расширить возможности тачпада в портативных компьютерах. Предполагается, что такая панель сможет распознавать бесконтактные жесты. Иными словами, пользователь сможет отдавать те или иные команды за счёт взмахов ладони или пальцев над поверхностью тачпада.
С технической точки зрения система будет полагаться на регистрацию колебаний электромагнитного поля. Тачпад с поддержкой бесконтактного жестового управления может быть размещён под клавиатурой или над ней.
Теоретически при помощи взмахов руки в воздухе пользователи смогут выполнять такие действия, как пролистывание страниц документа или смена фотографий, переключение треков в мультимедийном плеере и пр.
К сожалению, о возможных сроках практической реализации предложенного решения пока ничего не сообщается.
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