Cortana будет следить за перепиской пользователей Skype

Компания Microsoft добавила в Skype поддержку своего голосового помощника Cortana с целью повысить удобство пользования сервисом. Теперь не нужно во время разговора отвлекаться для поиска нужной информации в интернете - Cortana сама найдет все, что нужно. К примеру, если один из собеседников хочет предложить другому сходить в кино, то Cortana откроет для него расписание сеансов и предложит установить на телефоне соответствующее напоминание. Кроме того, голосовой помощник будет подсказывать ответы, поэтому отвечать на сообщения можно быстрее.





Вышеперечисленные функции весьма полезны, однако вызывают опасения с точки зрения безопасности. Если Cortana способна предлагать полезную информацию непосредственно во время переписки, значит, она будет следить за ней в режиме реального времени и получать доступ к содержимому сообщений. Также у голосового помощника будет доступ ко всем запланированным событиям.

Не исключено, что под предлагаемой во время переписки «полезной информацией» будет скрываться таргетированная реклама, базирующаяся на теме разговора. Однако есть и хорошие новости. Для получения доступа к переписке в Skype и геолокационным данным голосовой ассистент запрашивает разрешение. Пользователи, обеспокоенные своей конфиденциальностью, могут просто отказать сервису в разрешении.

Пользователи будут получать доступ к новой функции постепенно. С 9 октября текущего года она стала доступна для владельцев Android- и iOS-устройств в США.