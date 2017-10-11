Полностью беспроводные наушники Bose SoundSport Free стоят почти на 100 долларов больше Apple AirPods

Компания Bose чуть позже других выпустила свои полностью беспроводные наушники. Модель называется SoundSport Free и оценивается в немалые для этого сегмента 250 долларов. Напомним, большинство таких продуктов стоят около 130-170 долларов.

При этом пока совершенно неясно, за что именно Bose берёт такую «наценку». Как минимум автономность тут типичная: пять часов. Ещё 10 часов обеспечит комплектный футляр.





Конечно, возможно, модель Bose сможет предоставить значительно лучшее качество звука, но пока это неизвестно. Зато известно, что наушники имеют защиту от влаги (IPx4) и будут доступны в двух вариантах цветового оформления. Заказать новинку можно уже сейчас, а вот поставки начнутся лишь через две-три недели.