Google заплатила $7,2 миллиарда Apple и Android-производителям за свое поисковое поле

«Стоимость привлечения трафика». За этой строчкой в финансовом отчете Google обычно скрывается выплаты партнерам, которые в обмен предоставляют сервисам Google приоритет в размещении на своих аппаратах. Как на смартфонах Apple, так и на устройствах Android-производителей.

Как пишет Bloomberg, на сегодня эти выплаты составляют 11% от выручки Google. Тогда как еще пару лет назад это были 7% в отношении к выручке. Эксперты полагают, что компании придется платить еще больше, когда в Европе возьмутся вплотную за регулирование этой сферы.

В чем проявляется сотрудничество с Apple? Например, в последней версии iOS в некоторых местах поисковик Bing был заменен на сервис от Google. Аналитики предполагают, что огромная доля от этих $7,2 млрд ушла к Apple.