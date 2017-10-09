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Смартфон BlackBerry Motion с аккумулятором в 4000 мА·ч и защитой от воды оценили в 460 долларов
11:07 09.10.2017 |
Блогер Эван Бласс (@evleaks) в очередной раз оправдал своё звание достоверного источника информации о ещё не выпущенных смартфонах. Спустя всего пару дней после публикации им изображений и спецификаций BlackBerry Motion названный моноблок без физической клавиатуры был анонсирован официально. Премьера состоялась в рамках выставки GITEX Technology Week 2017 в Дубае, при этом характеристики, озвученные Блассом, полностью подтвердились.
Начнём с того, что Motion, ранее известный под кодовым названием Krypton, стал первым телефоном бренда BlackBerry, получившим защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, то есть допускающим кратковременный контакт с водой. Модель, выполненная в металлическом корпусе толщиной 8,13 мм, разработана и производится китайской компанией TCL на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 625. Объёмы оперативной и флеш-памяти составляют 4 и 32 Гбайт соответственно, диагональ дисплея равна 5,5 дюйма при разрешении 1920 × 1080 точек. Предусмотрены слот microSD, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъём.
В арсенале аппарата также имеются 12-Мп основная камера с объективом светосилой f/2,0, фазовым автофокусом, 1,55-мкм пикселями и функцией записи 4K-видео, фронтальный 8-Мп фотомодуль и сканер отпечатков пальцев на лицевой панели. Источником питания служит аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с обещанной продолжительностью автономной работы свыше 32 часов в смешанном режиме эксплуатации и поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 (с 0 до 50 % за 40 минут).
Функционирует BlackBerry Motion под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat, которая в следующем году должна обновиться до 8.0 Oreo. Разумеется, присутствует набор средств обеспечения безопасности данных от BlackBerry, включая новую утилиту Locker, пин-кодом или отпечатком пальца ограничивающую доступ к документам, хранящимся на встроенном накопителе.
Сведения о сроках начала продаж смартфона пока не сообщаются, но его примерная розничная цена уже известна - она будет установлена в районе $450.
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