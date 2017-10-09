Google Home найдёт затерявшийся в доме смартфон

Как быстро отыскать смартфон в доме, если он случайно там затерялся - например, провалился за спинку дивана или был забыт в ванной комнате? Самый простой способ - попросить кого-нибудь позвонить на этот аппарат и по звуку определить его местоположение. Но задача усложняется, если рядом никого нет или на искомом устройстве выключен звук.

Корпорация Google решила облегчить жизнь пользователям в таких случаях и добавила в свою «умную» колонку Home функцию обнаружения смартфона. Для этого достаточно подать помощнику Google Assistant голосовую команду «Оk Google, find my phone» («Oкей Google, найди мой телефон»), тем самым инициировав специальный «поисковый» вызов на него.

Звонить смартфон начнёт даже находясь в беззвучном режиме, причём звонок раздастся только с гаджета, принадлежащего подавшему команду человеку, которого Google Home идентифицирует по голосу. Важно лишь соблюдение нескольких условий: с телефона должен быть выполнен вход в учётную запись Google, он должен быть виден в Google Play и на нём должны быть включены Wi-Fi или мобильная передача данных, а также геолокация.

Функция будет доступна не только базовой версии смарт-колонки, но и её модификациям Mini и Max, которые хоть и были анонсированы в день «большой премьеры» интернет-гиганта 4 октября, но ещё не поступили в продажу. Примечательно также, что искать таким способом можно будет не только аппараты под управлением Android, но и iPhone. Правда, в отношении последних существует ограничение - на них не должен быть отключён звук.



