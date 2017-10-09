Финансовые новости
- |
- 09.10.17
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Google Home найдёт затерявшийся в доме смартфон
08:39 09.10.2017 |
Как быстро отыскать смартфон в доме, если он случайно там затерялся - например, провалился за спинку дивана или был забыт в ванной комнате? Самый простой способ - попросить кого-нибудь позвонить на этот аппарат и по звуку определить его местоположение. Но задача усложняется, если рядом никого нет или на искомом устройстве выключен звук.
Корпорация Google решила облегчить жизнь пользователям в таких случаях и добавила в свою «умную» колонку Home функцию обнаружения смартфона. Для этого достаточно подать помощнику Google Assistant голосовую команду «Оk Google, find my phone» («Oкей Google, найди мой телефон»), тем самым инициировав специальный «поисковый» вызов на него.
Звонить смартфон начнёт даже находясь в беззвучном режиме, причём звонок раздастся только с гаджета, принадлежащего подавшему команду человеку, которого Google Home идентифицирует по голосу. Важно лишь соблюдение нескольких условий: с телефона должен быть выполнен вход в учётную запись Google, он должен быть виден в Google Play и на нём должны быть включены Wi-Fi или мобильная передача данных, а также геолокация.
Функция будет доступна не только базовой версии смарт-колонки, но и её модификациям Mini и Max, которые хоть и были анонсированы в день «большой премьеры» интернет-гиганта 4 октября, но ещё не поступили в продажу. Примечательно также, что искать таким способом можно будет не только аппараты под управлением Android, но и iPhone. Правда, в отношении последних существует ограничение - на них не должен быть отключён звук.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в сентябре ускорился до 1,6%, в годовом измерении замедлился до 22,4% – Госстат
|Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4% - Госстат
|НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
|Ополченцы в законе. Зачем Путину личная гвардия из боевиков Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакеры использовали облачные сервисы Amazon для скрытого майнинга биткоина
|Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2017 год стал американец Ричард Талер "за вклад в исследование экономического поведения"
|Как работать, когда болеет ребенок
|Платежные данные будут храниться в браузере наподобие паролей
|Смартфон BlackBerry Motion с аккумулятором в 4000 мА·ч и защитой от воды оценили в 460 долларов
|Toyota скрестила фургон с внедорожником
Это интересно
|Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan
|Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
|В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями
|Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов
|Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»
|Skoda оказалась слишком успешной для Volkswagen
|Новый тренд: лыжники-миллионеры арендуют… горы