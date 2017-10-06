В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на дизайн «автомобильного рулевого колеса» (Automotive steering wheel).

Заявка была подана в USPTO ещё в начале сентября прошлого года, но на сайте ведомства документ опубликован только сейчас. Южнокорейский гигант в прямом смысле пытается «заново изобрести колесо».

Идея заключается в том, чтобы оснастить привычную автомобильную «баранку» встроенными дисплеями. Поскольку патент относится к категории дизайна, какие-либо технические подробности не раскрываются.

Но иллюстрации, сопровождающие документ, позволяют получить некоторое представление о разработке. Так, интегрированный в рулевое колесо дисплей состоит из трёх секций (показаны голубым цветом), расположенных между спицами. На эти экраны теоретически могут выводиться навигационные подсказки, информация о работе бортовых систем, изображение с камер и пр.

Не так давно мы сообщали, что Samsung готовится выйти на рынок технологий беспилотного управления автомобилями. Компания, как ожидается, вскоре объявит о создании «автомобильного стратегического бизнес-подразделения», которое сосредоточится на системах помощи водителям (ADAS) и автономного вождения. Рулевое колесо с интегрированными дисплеями может стать частью таких систем.