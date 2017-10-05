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Google представила беспроводные наушники с переводчиком
11:23 05.10.2017 |
На презентации в Сан-Франциско Google представила не только новые смартфоны и ноутбук. Она также в целом расширила линейку устройств. Последовав по пути Apple компания отказалась от разъема для наушников в новых телефонах Pixel 2/2 XL и представила беспроводные наушники Google Buds.
Как сообщает AIN.ua, правый наушник Buds оснащен сенсорным контроллером, который позволяет управлять звуком, принимать звонки и переключать песни с помощью свайпов. Если просто коснуться наушника, включится помощник Google Assitant. Он может подсказывать направление, создавать напоминания, читать и отправлять сообщения и управлять музыкой.
Но главная функция Assistant, доступная только в паре со смартфонами Pixel, заключается в интеграции с переводчиком Google Translate. Он переведет произнесенную в наушники речь на один из 40 языков, а затем сможет перевести обратно ответ собеседника, говорящего на другом языке.
В комплекте с Buds будет идти специальный кейс. Он используется для подзарядки и оснащен батареей емкостью 620 мАч. Как уверяют в Google, этого должно хватить для прослушивания музыки в течение 24 часов. Сами же наушники способны работать пять часов без подзарядки.
Как и смартфоны Pixel 2, наушники Buds будут продаваться в трех цветах: черный, белый и синий. Стоимость беспроводных наушников - $159, в продаже с ноября.
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