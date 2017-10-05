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Google Clip — камера с собственной системой искусственного интеллекта, которая сама решит, кого и когда снимать
10:58 05.10.2017 |
На вчерашнем мероприятии Google компания представила не только смартфоны. Среди множества новинок была, к примеру, камера Google Clp.
Это достаточно необычное устройство, так как оно отличается от присутствующих на рынке продуктов. Дело в том, что Clip - умная камера. Причём в данном случае, по сути, в прямом смысле, так как в основе новинки лежит система искусственного интеллекта Moment IQ .
Её задача заключается в определении ситуаций, когда необходимо записать короткие видеоролики Clip. А делать это камера будет, когда в кадр попадут знакомые для неё лица или домашние животные.
Google позиционирует камеру в первую очередь в качестве домашнего устройства. Судя по всему, основной сценарий использования - запись жизни детей и животных. Так как с ними самое интересное обычно происходит, когда рядом нет взрослых либо когда заснять момент никто не успевает, такая камера сделает всё сама.
Конечно, на камере есть и кнопка для ручной съёмки, но в таком виде проще воспользоваться смартфоном.
Сама камера оснащена 16 ГБ флэш-памяти, на которой будут храниться все видеоролики. Также в активе новинки адаптеры беспроводных интерфейсов, аккумулятор, которого хватит на 3 часа работы, порт USB-C для зарядки, объектив с 130-градусным углом обзора и способность записывать видео только с частотой 15 к/с. Зачем было реализовано последнее ограничение, неясно, так как это может отпугнуть многих потенциальных покупателей. Размеры Clip составляют 48,3 х 53,3 мм. Для сопряжения с камерой необходимо устройство, работающее под управлением Android 7.0 или выше.
Остаётся добавить, что стоит Google Clip немалые 250 долларов, так что вряд ли устройство будет популярным. С другой стороны, скорее всего, Google и не рассчитывает продавать новинку в больших объёмах. Это скорее похоже на пробу пера в новом направлении.
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