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Samsung показала шлем виртуальной реальности с поддержкой Windows Mixed Reality
12:19 04.10.2017 |
На конференции в Сан-Франциско компания Microsoft продемонстрировала свою платформу Windows Mixed Reality, а также представила пользовательское устройство на ней - шлем смешанной реальности от Samsung. Шлем HMD Odyssey получил два AMOLED-экрана, камеру с охватом в 110 градусов, наушники AKG, микрофон и датчики, которые будут отслеживать положение шлема в пространстве.
До сего момента решения Samsung в сфере виртуальной реальности ограничивались мобильными девайсами. HMD Odyssey же требует подключения к компьютеру и предлагает пользователю куда более широкие возможности благодаря двум беспроводным контроллерам. Два встроенных дисплея обладают диагональю 3,5 дюйма и разрешением 1600×1440 пикселей.
Возможности новой гарнитуры продемонстрировали на примере игры Halo Recruit, которая будет бесплатной и выйдет на платформе WMR 17 октября вместе с Microsoft Fall Creators Update.
Платформу Windows Mixed Reality от Microsoft поддерживают такие производители, как Lenovo, Acer, ASUS, HP и Dell. Решение Samsung будет одним из самых дорогих. Его будут продавать за $500 с 17 октября этого года.
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