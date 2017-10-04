Искусственный интеллект Google глупее первоклашки, но в два раза умнее Apple Siri

Исследователи оценили некоторые возможности искусственного интеллекта, разрабатываемого Google, и выяснили, что Apple Siri уступает конкуренту почти в два раза. Так, уровень IQ ИИ поисковой корпорации в 2016 году составил 47,28 балла. Для сравнения, показатель Bing от Microsoft показал IQ в 31,98 балла, китайской Baidu - 32,92, а вот Siri оказалась аутсайдером с 23,94 балла.

Однако ни одна из систем ИИ не смогла обойти 6-летнего ребенка, который наберет около 55,5 балла. Вовсе недостижимым кажутся для искусственных интеллектов способности 18-летнего человека - 97 баллов.

Отмечается, что со временем ИИ становятся все умнее. В 2014 году ИИ Google показывал 26,5 балла, Microsoft - 13,5. Baidu и Siri тогда никто не исследовал.

Некоторые эксперты, к которым можно отнести Илона Маска и Стивена Хокинга, считают опасным неконтролируемое и быстрое развитие искусственного интеллекта. ИИ называют потенциальным разжигателем следующей мировой войны и возможной угрозой человеку.