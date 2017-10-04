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Кибератака в 2013 году затронула все 3 млрд пользователей Yahoo
07:29 04.10.2017 |
В результате хакерской атаки на системы интернет-гиганта Yahoo в 2013 году были похищены личные данные всех 3 млрд пользователей, зарегистрированных на сервисах этой компании. Об этом сообщается вечером во вторник, 3 октября, в пресс-релизе дочерней структуры Verizon - Oath, владеющей Yahoo.
Ранее в интернет-компании полагали, что взлом затронул около 1 млрд учетных записей. Но расследование выявило, что масштабы хакерской атаки были значительно больше.
В 2016 году компания Yahoo сообщила о двух массовых кражах данных своих пользователей. Помимо кибератаки в августе 2013 года, в компании зафиксировали еще один похожий эпизод: в конце 2014 года хакеры взломали не менее 500 млн аккаунтов Yahoo.
В одном из взломов обвиняют сотрудников ФСБ РФ
В обоих случаях злоумышленники могли получить доступ к именам, электронным адресам, телефонным номерам, датам рождения и другой информации. Хакеры сумели также добраться к зашифрованным и незашифрованным проверочным вопросам и ответам, которые используются при восстановлении забытого пароля.
Руководство Yahoo полагало, что обе атаки организованы одними и теми же лицами по заказу неназванного государства. В марте текущего года Минюст США выдвинул против двух сотрудников ФСБ РФ обвинения в кибератаке на Yahoo в 2014 году.
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