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Facebook работает над системой распознавания лиц пользователей
11:40 03.10.2017 |
Компания Facebook работает над системой распознавания лиц пользователей, которая может использоваться для восстановления доступа к вашей учетной записи.
Данная функциональность может быть полезна, когда у вас нет доступа к электронной почте и нет возможности получить SMS на телефон (например, на борту самолета).
Сначала в социальных сетях распространился следующий скриншот, после чего представители Facebook подтвердили факт разработки новой системы.
«Мы тестируем новую функциональность для тех, кто хочет быстро и легко подтвердить свою личность в процессе процедуры восстановления учетной записи. Это опциональная возможность будет доступна только на тех устройствах, с которых вы уже заходили в Facebook под своей учетной записью. Это еще один вариант восстановления учетной записи, который мы добавляем к двухфакторной аутентификации через SMS, чтобы пользователи могли подтвердить свою личность».
Если тесты подтвердят, что система работает надежно и не может быть скомпрометирована злоумышленниками, то она станет доступна более широкой аудитории.
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