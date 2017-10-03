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Google решил убрать бесплатный доступ к платным статьям из поиска
17:21 02.10.2017 |
Google разработал пакет новых правил и услуг, который поможет новостным СМИ увеличить число подписчиков.
Это может способствовать потеплению "ледяных отношений" между интернет-гигантом и некоторыми из наиболее активных критиков его власти в интернете, пишет The Wall Street Journal.
Google на этой неделе откажется от введенной десятилетие назад политики "первый клик бесплатный" (first click free), которая требовала от новостных сайтов предоставлять читателям свободный доступ к своим материалам, если они переходят по ссылке из поискового запроса. Эта система позволяла читателям получать доступ к платным статьям.
Такая политика подрывала усилия издателей, которые хотят получать доходы за счет предоставления информации за деньги.
Google оказывает значительное влияние на множество отраслей и современное общество в целом, поскольку миллиарды людей используют поисковик, YouTube и другие сервисы компании.
Google, которая входит в холдинг Alphabet, также объявила о намерении разработать инструменты для увеличения подписки. В частности, компания позволит пользователям упростить процесс подписки за счет возможности логиниться с паролем от аккаунта в Google, а также использовать уже внесенные в профиль пользователя данные (в том числе номера кредитных карт).
Новостные СМИ, некоторые из которых призывали к подобным изменениям на протяжении многих лет, приветствовали шаги Google с осторожным оптимизмом.
News Corp., владеющая The Wall Street Journal, в этом году запретила бесплатный доступ к своим материалам из поиска Google. В результате позиции новостей WSJ в рейтинге поиска Google снизились, что привело к сокращению трафика из поисковика на сайт издания на 38%, а из Google News - на 89% в августе относительно того же месяца прошлого года. Интернет-компания объяснила это тем, что ее поисковая система не индексировала новости, к которым пользователи не могли получить доступ бесплатно.
Теперь же, согласно заявлениям Google, хотя компания по-прежнему будет поощрять СМИ предоставлять бесплатные образцы, но решение об этом не будет влиять на место в рейтинге поисковых запросов.
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