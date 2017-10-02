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Суд разрешил ФБР не раскрывать подробности об инструменте для взлома iPhone
15:18 02.10.2017 |
По решению суда, ФБР сможет не раскрывать подробности об инструменте, использовавшемся для взлома iPhone стрелка из Сан-Бернардино.
Инструмент позволил федеральным агентам получить доступ к содержимому iPhone 5с террориста из Сан-Бернардино Сайеда Фарука (Syed Farook). В феврале прошлого года ФБР потребовало от Apple помощи в разблокировке iPhone террориста, однако компания отказала в содействии следствию, и бюро пришлось взломать устройство своими силами. ФБР удалось разблокировать смартфон с помощью технологий, приобретенных у третьей стороны, однако бюро отказалось раскрывать подробности сделки.
Несколько месяцев назад несколько американских изданий подали иск, в котором потребовали раскрыть имя компании-разработчика инструмента и его цену, ссылаясь на «Закон о свободе информации». На прошлой неделе суд вынес окончательное решение в пользу ФБР. Согласно решению федерального судьи Тани Чуткан (Tanya Chutkan), раскрытие информации ставит под удар продавца программного обеспечения и может привести к хищению технологии.
Ранее предполагалось, что инструмент может быть использован для взлома только определенного типа устройств, в частности, iPhone 5с под управлением операционной системы iOS 9, однако по заявлению представителей ФБР, инструмент можно модифицировать и для компрометации других устройств.
Суд также отклонил требование обнародовать цену инструмента, мотивировав отказ тем, что злоумышленники, зная конечную стоимость технологии, смогут определить, насколько широко ФБР может использовать данную технологию для взлома зашифрованных устройств.
Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.
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