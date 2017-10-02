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Константин Кушнер
Хакеры Crooks взломали серверы Microsoft для майнинга Monero
08:02 02.10.2017 |
Исследователи из ESET обнаружили вредоносную кампанию, заразившую сотни веб-серверов Windows. По мнению экспертов, хакерская группа, стоящая за атакой, за три месяца добыла криптовалюты Monero (XMR) на сумму более 63 000 долларов.
Хакеры Crooks модифицируют находящийся в открытом доступе исходный код и используют известную уязвимость переполнения буфера (CVE-2017-7269) в Microsoft IIS 6.0 для установки майнера на уязвимые серверы Windows.
«Одна из таких атак активна, по крайней мере, с мая 2017. Ее цель заключается в том, чтобы использовать вычислительную мощность серверов для майнинга Monero (XMR). Для этого злоумышленники модифицировали легитимное программное обеспечение с открытым исходным кодом для добычи криптовалюты. В течение трех месяцев мошенники создали ботнет из нескольких сотен зараженных серверов и добыли Monero на сумму 63 000 долларов» - говорится в отчете, опубликованном ESET.
Уязвимость CVE-2017-7269 пользуется большой популярностью у киберпреступников. Несмотря на то, что брешь не затрагивает новые версии Microsoft Internet Information Services, непропатченных серверов все еще много. Чтобы снизить риск кибератак, можно отключить службу WebDAV при установке IIS 6.0.
Crooks сосредоточились на Monero из-за хорошей рентабельности и конфиденциальности, группировка использует на серверах процессоры и GPU для добычи, что не требует специального оборудования.
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