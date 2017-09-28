Экран первого сгибающегося смартфона Samsung в сложенном состоянии будет защищен корпусом

Источники сообщили, что компания Samsung Electronics из двух возможных вариантов выбрала для своего первого сгибающегося смартфона тот, при котором экран в сложенном состоянии будет защищен корпусом.

Во втором случае, если устройство сложить в обратном направлении, то должен получиться смартфон, похожий на YotaPhone с дисплеями, которые находятся на обеих панелях смартфона. Но Samsung выбрала более надежный вариант, при котором устройство будет открываться и закрываться по принципу ноутбука.

Те же источники добавляют, что Samsung намеревается добиться радиуса кривизны дисплея всего 3 мм в сложенном состоянии.

Недавно глава мобильного подразделения Samsung Кох Донг Джин (Koh Dong-jin) впервые подтвердил, что компания работает над новым смартфоном со сгибающимся дисплеем, который должен выйти в линейке Galaxy Note в следующем году.