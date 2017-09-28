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Вместо пальца — сердце: какой метод биометрической идентификации ждёт нас в будущем?
16:07 28.09.2017 |
Биометрическая защита данных является сегодня одним из самых удобных и надёжных методов, чтобы скрыть хранящуюся на смартфоне или ноутбуке информацию от посторонних. Однако идентификация по отпечатку пальца требует прямого физического взаимодействия с устройством - размещения пальца на дактилоскопическом модуле. Сканирование радужной оболочки глаза и лица также вынуждают пользователя совершать определённые действия для разблокировки смартфона. По крайней мере, смотреть на фронтальную панель устройства.
Но существует ли способ, который не требовал бы дополнительных манипуляций с устройством, и при этом гарантировал бы сохранность и конфиденциальность персональных данных? Способ, при котором достаточно будет просто приблизиться к компьютеру для доступа к системе? Ответом на этот вопрос может послужить биометрическая идентификация, базирующаяся на индивидуальных особенностях человеческого сердца. Сопоставление формы и размеров центрального органа кровообращения легли в основу разрабатываемой Университетом штата Нью-Йорк в Буффало технологии.
Так как форма и размеры сердца не подвержены значимым изменениям, если не брать во внимание отдельные заболевания и период формирования организма, надёжность решения не вызывает сомнений у экспертов. Среди его преимуществ отмечается пассивное функционирование системы. Реализовано это за счёт интеграции низкоуровневого доплеровского измерителя - радара, который непрерывно сканирует центральные органы кровообращения всех присутствующих поблизости людей.
Рабочее расстояние для описанной методики может достигать 30 м, что делает её потенциально востребованным и удобным способом безошибочной аутентификации в местах массового скопления людей. Авторы прототипа уверены, что при условии миниатюризации основных компонентов доплеровские радары найдут применение в смартфонах и носимых гаджетах. Как вариант - необходимое для сканирования сердца оборудование установят в аэропортах для проверки пассажиров в случае отсутствия сопроводительных документов.
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