Разрабатывается первый в мире блокчейн-смартфон

Компания Sirin Labs, производитель смартфона Solarin стоимостью в $14 000, в настоящее время разрабатывает модель телефона с открытым исходным кодом, который будет работать на блокчейн .

Продукт Sirin Labs называется Finney в честь программиста и одного из первых пользователей биткоина Гала Финни (Hal Finney) и будет выпущен в количестве 1 тысяч штук. Для привлечения достаточных средств для развития проекта в октябре компания планирует выйти на ICO.

Устройство разрабатывают с использованием блокчейн-технологии Tangle от IOTA. Это позволит использовать блокчейн-приложения, например, криптокошельки и безопасный доступ к криптобиржам. Телефон будет обеспечивать безопасное хранение криптовалюты и операции с ней.

Предполагается, что сеть будет работать без централизованной основы или дополнительной инфраструктуры. По умолчанию валютой для расчетов в сети станут токены SIRIN (SRN) - и только держатели этих токенов смогут купить Finney.

О технических характеристиках телефона сейчас известно, что он получит 256 Гб памяти, камеру на 16 Мп, а также усиленный набор инструментов безопасности. Устройство будет защищено предотвращающей взлом системой, учитывающей поведение пользователей, физическим аварийным выключением и применением технологии блокчейн, которая не допустит несанкционированное вмешательство.

Предварительная цена Finney составляет $999.