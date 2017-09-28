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Разрабатывается первый в мире блокчейн-смартфон
09:50 28.09.2017 |
Компания Sirin Labs, производитель смартфона Solarin стоимостью в $14 000, в настоящее время разрабатывает модель телефона с открытым исходным кодом, который будет работать на блокчейн .
Продукт Sirin Labs называется Finney в честь программиста и одного из первых пользователей биткоина Гала Финни (Hal Finney) и будет выпущен в количестве 1 тысяч штук. Для привлечения достаточных средств для развития проекта в октябре компания планирует выйти на ICO.
Устройство разрабатывают с использованием блокчейн-технологии Tangle от IOTA. Это позволит использовать блокчейн-приложения, например, криптокошельки и безопасный доступ к криптобиржам. Телефон будет обеспечивать безопасное хранение криптовалюты и операции с ней.
Предполагается, что сеть будет работать без централизованной основы или дополнительной инфраструктуры. По умолчанию валютой для расчетов в сети станут токены SIRIN (SRN) - и только держатели этих токенов смогут купить Finney.
О технических характеристиках телефона сейчас известно, что он получит 256 Гб памяти, камеру на 16 Мп, а также усиленный набор инструментов безопасности. Устройство будет защищено предотвращающей взлом системой, учитывающей поведение пользователей, физическим аварийным выключением и применением технологии блокчейн, которая не допустит несанкционированное вмешательство.
Предварительная цена Finney составляет $999.
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