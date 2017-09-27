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LG Display показала сгибающиеся лампы OLED, которые могут работать более 10 лет
18:36 27.09.2017 |
В ходе выставки London DesignJunction компания LG Display продемонстрировала новые лампы OLED. Производитель впервые показал подобную продукцию еще в 2014 году, но за последние годы их возможности существенно расширились.
Прежде всего, данные осветительные панели являются очень тонкими, а во-вторых, их можно изгибать, создавая подсветку причудливой формы, что предоставит дизайнерам интерьеров новые возможности. Новые лампы производятся с использованием оборудования пятого поколения, тогда как до этого LG Display использовала оборудование второго поколения.
Данные панели могут иметь разную форму. Во всех случаях срок жизни данных ламп составляет от 30 до 40 тыс. часов. Если же использовать их около 10 часов в день, то срок службы может превысить 10 лет.
Массовое производство этих осветительных панелей начнется в начале следующего года.
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